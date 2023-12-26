Готовиться к паводку начали в Брянске

В Брянске началась подготовка к паводку. Специалисты рассматривают наихудший сценарий развития событий в весенний период. Речь о работе города в период интенсивного таяния снега шла на заседании городской комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

По словам замглавы комиссии Андрея Скляра, которые приводит NASHBRYANSK.RU, синоптики долгосрочного прогноза не делают, поэтому готовиться необходимо к самой сложной ситуации.

Отмечается, что в 2023 году на брянских водоемах зафиксировали значительный подъем воды. Так, на Десне было более 5,5 м, на Болве — более 7,5 м. В данный момент Десна поднялась на 50 см, что связано с оттепелью. Пик декабрьского подъема пройден на Десне и Болве, поэтому вода спадает.

Спасатели отслеживают уровень талых вод на проспекте Московском и на улицах, подверженных подтоплению, в том числе улицах Тургенева, Черниговской, Ново-Советской. Специалисты готовы к расчистке ливневых канализаций, особенно в частном секторе.