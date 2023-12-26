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Бойцов ВСУ приговорили к пожизненному сроку за убийство 12 жителей Мариуполя
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Бойцов ВСУ приговорили к пожизненному сроку за убийство 12 жителей Мариуполя

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Фото: Генеральная прокуратура Российской Федерации
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Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) приговорил к пожизненному заключению четырех украинских морских пехотинцев за расстрел 12 мирных жителей в Мариуполе. Об этом 26 декабря сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России.

Отмечается, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Якубенко, Дмитрий Латышев, Владимир Кучеренко и Сергей Балицкий признаны виновными в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, а также в жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Балицкого, Кучеренко, Латышева, Якубенко к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима каждого», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Было установлено, что обвиняемые, находясь на боевой позиции на территории Мариупольского металлургического комбината им. Ильича, расстреляли из автоматов 14 мирных жителей, двум из которых удалось спастись.

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Ранее, 12 декабря, в ДНР военнослужащий ВСУ также был приговорен к пожизненному заключению за расстрел двух машин с беженцами в Мариуполе. Он признан виновным в убийстве двух и более лиц организованной группой по мотивам политико-идеологической ненависти, а также в жестоком обращении с гражданским населением.

Кроме того, 7 декабря Следственный комитет России сообщил о вынесении судом приговора в отношении украинского военного Николая Олексенко за убийство и покушение на убийство жителей города. Олексенко приговорили к 24 годам колонии строгого режима.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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