ЦАХАЛ заявила о приостановке боев в районе города Дейр-эль-Балах в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о приостановлении боевых действий в двух районах города Дейр-эль-Балах в секторе Газа. Об этом во вторник, 26 декабря, сообщил в социальной сети X (бывш. Twitter) представитель израильской армии Авичай Адраи.

«В районах Эль-Брук и Яффо в Дейр-эль-Балахе с 10:00 до 14:00 (с 11:00 до 15:00 мск. — Ред.) будут тактически приостановлены военные действия в гуманитарных целях», — написал он.

Кроме того, военный отметил, что боевые действия ЦАХАЛ в районе города Хан-Юнис не позволяют передвижение мирных жителей по дороге Салах ад-Дин на участках к северу и востоку от города.

«Армия обороны разрешит гуманитарное перемещение гражданского населения через обходную ось, расположенную западнее Хан-Юниса», — указал Адраи.

Ранее, 24 декабря, сообщалось, что палестинское радикальное движение ХАМАС отвергает любое предложение о перемирии на одну или две недели до тех пор, пока не будут выполнены прекращение огня со стороны Израиля и обмен пленных на палестинских заключенных на своих условиях.

В этот же день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об углублении операций в секторе Газа. По его словам, это единственный способ вернуть похищенных израильтян, а также уничтожить палестинское движение и получить гарантии, что Газа больше не будет угрозой для Израиля.

До этого, 23 декабря, Нетаньяху сообщил, что военная операция в анклаве будет продолжаться до достижения всех целей.

1 декабря истекло действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и ХАМАС. Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложников и заключенных.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.