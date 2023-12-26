Трехкомпонентную вакцину против кори доставили в Пензенскую область

В Пензенскую область доставили вакцину против кори. Она будет доступна в двух вариантах. Об этом рассказала замминистра здравоохранения региона Марина Воробьева.

По ее словам, которые приводит ИА «Пенза-пресс», жители региона получат трехкомпонентную вакцину (корь, краснуха, паротит) и двухкомпонентную (корь и паротит). Вакцину развозят по учреждениям здравоохранения, с 27 декабря медики будут готовы начать прививать детей, не получивших заблаговременно прививку от этих заболеваний.

Трехкомпонентный препарат «Вактривир» привезли в количестве 2,6 тыс. доз, двухкомпонентную вакцину — в количестве 580 доз. При этом, по словам Воробьевой, моновакциона от кори, которая используется для подчищающей иммунизации взрослых, есть в Пензенской области в достаточном количестве.

Ранее врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева предупредила, что корь в тяжелой форме может приводить к летальному исходу. Специалист отметила, что корь является острой вирусной инфекцией и тяжелым заболеванием, которое передается воздушно-капельным путем.