Мурашко рассказал о притоке врачей в новые регионы РФ

Приток врачей наблюдается в новых российских регионах, медики возвращаются в том числе из стран, куда они уезжали. Об этом 26 декабря заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия-24».

«Да, есть приток врачей, возвращаются в том числе медики из стран, куда они уезжали. <…>. Но поддержка должна быть», — сказал министр.

По его словам, в новых регионах РФ медикам выплачиваются специальные доплаты за особые условия труда, однако этого недостаточно для привлечения врачей. Он также сообщил о планах расширить программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

Мурашко отметил, что кадровые решения являются самой сложной задачей. На то, чтобы подготовить специалистов и обеспечить их повышение квалификации, нужно не менее шести лет, в то время как закупка оборудования и строительство объектов занимают гораздо меньше времени, добавил он.

Ранее, 15 декабря, заместитель главного врача республиканского многопрофильного лечебно-профилактического учреждения ДоКТМО Денис Ступаченко в Донецке поделился с «Известиями», что в целом медицинские услуги в городе обеспечиваются на достойном уровне, несмотря на нехватку кадров младшего и среднего звена. Он подчеркнул, что немаловажную роль играют стимулирующие социальные выплаты медперсоналу, который оказывает помощь раненым в спецоперации.