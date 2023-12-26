Первый в Красноярском крае вытрезвитель откроют в Ачинске
Первый в Красноярском крае вытрезвитель скоро отроется в Ачинске, заявил депутат законодательного собрания региона Илья Зайцев в своем Telegram.
«Внутри все готово. Впереди процедура получения заключений эпидемиологических служб, Роспотребнадзора и лицензии на меддеятельность», — написал народный избранник, его цитату приводит ИА KrasnoyarskMedia.
Работу учреждения обеспечит муниципалитет. В вытрезвитель будут определять людей в нетрезвом состоянии не более чем на сутки.
Предполагается, что опыт Ачинска станет основой для появления вытрезвителей в Красноярске и Норильске. Появление подобных объектов оплачивается из бюджета региона.