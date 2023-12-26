Паромную переправу восстановят в районе Астраханской области
В Астраханской области в Камызякском районе восстановят паромную переправу. Для жителей поселка Волго-Каспийский, расположенного на острове, проблемой стало перемещение на Большую землю.
Работу паромной переправы нарушил ледоход, начавшийся с приходом холодов. Из-за подвижки льда у причала образовался затор из глыб, поднявший трос на лед. По этой причине использование парома для перевозки людей и грузов стало невозможным.
Как пишет «Астрахань-24» со ссылкой на ГКУ «Астраханьавтодор», для решения проблемы задействовали буксирные теплоходы — они размывают лед вокруг причала, чтобы вернуть трос в нормальное положение. После завершения работ паром снова заработает в бестросовом режиме с двумя судами.
Ситуация находится на контроле регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.