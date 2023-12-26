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СК возбудил дело после травмирования школьницы на карте в Волгограде

СК: возбуждено дело после травмирования школьницы на неисправном карте в Волгограде
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Следственное управление Следственного комитета (СК) России возбудило уголовное дело о травмировании девочки на аттракционе в Тракторозаводском районе Волгограда, сообщило ведомство 26 декабря в своем Telegram-канале.

Школьница 14 лет получила травму во время катания на трассе для картинга. Дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст.238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

«По данным следствия, 14-летняя школьница, находясь на трассе для картинга, расположенной в торговом центре г. Волгограда, была допущена к управлению микроавтомобилем без разъяснения техники безопасности и без средств индивидуальной защиты», — подчеркнули в СК.

В итоге столкнулись два карта, девочка получила серьезные травмы, ее госпитализировали.

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Карт, которым управляла потерпевшая, не был оборудован педалью тормоза и находился в технически неисправном состоянии, что могло стать причиной инцидента, уточняет «Газета.Ru».

Ранее, 21 декабря, суд Ванинского района Хабаровского края обязал местную школу возместить моральный вред одной из учениц третьего класса. В сентябре девочка получила травмы на уроке физкультуры. Как установила прокуратура, администрация школы не оказала первую помощь ребенку сразу после получения травмы, не поставила родителей в известность о случившемся, а девочку отправила с занятий без сопровождения.

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