В июне следующего года пройдут выборы в Европейский парламент, которые могут существенно изменить Старый cвет. Социологические опросы показывают, что правые партии, объединенные в группы «Европейские консерваторы и реформисты» и «Идентичность и демократия», могут потеснить на политическом олимпе уже привычных его обитателей — правоцентристов из «Европейской народной партии» и левоцентристов из «Прогрессивного альянса социалистов и демократов».

Традиционно правые партии выступают против массовой иммиграции в Европу выходцев из Азии и Африки, которой, по их мнению, потворствует руководство ЕС. Брюссельская бюрократия обвиняется также в ограничении национального суверенитета европейских стран и стремлении навязать государствам-членам союза леволиберальные ценности. В связи с этим европейских правых часто именуют евроскептиками.

Разумеется, рост правых настроений пугает леволиберальную элиту ЕС, которая уже давно вынашивает планы преобразования существующего объединения государств в единое «супергосударство». Так, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью британскому изданию The Guardian поделился своими опасениями относительно предстоящих выборов в Европарламент: «Партии, которые играют на страхе людей и предлагают плохие ответы на хорошие вопросы, могут получить поддержку европейского населения».

При этом не имеющий народного мандата еврочиновник недвусмысленно дал понять, что не намерен идти на поводу у «правых популистов» в вопросе ограничения иммиграции из инокультурных стран. «Мы являемся магнитом для сотен тысяч людей, которые хотят приехать жить в Европу. И легко понять почему, если сравнить наш уровень жизни. Мы представляем собой лучшее сочетание политической свободы, экономического процветания и социальной сплоченности, которое смогло создать человечество», — горделиво отметил Боррель.

Для того чтобы сплотить европейские народы вокруг брюссельской бюрократии, Боррель решил прибегнуть к старому как мир приему — создать образ врага, с которым нужно вести непримиримую войну до победного конца. Эта роль, естественно, была отведена России. «Возможно, это тот момент, когда нам следует взглянуть на опасность, исходящую от великой державы, которая угрожает нашей демократии, которая угрожает самой Европе, а не только Украине. И если мы не изменим курс быстро, если мы не мобилизуем все наши возможности, это позволит Путину одержать победу на Украине», — пафосно заявил он.

Примечательно, что господин Боррель говорит не как руководитель прежде всего экономической организации, а как глава того самого «супергосударства», о котором грезят евробюрократы. Как, интересно, Брюссель собирается останавливать Россию на поле боя, если у Евросоюза нет собственной армии? Впрочем, идея о создании общих вооруженных сил ЕС циркулирует в Брюсселе уже довольно давно.

Однако даже если предположить, что Евросоюз когда-нибудь будет представлять собой единое целое в военном плане, его боевой потенциал не сможет сравниться с мощью России. Весьма красноречивый пример — наша страна может произвести в год, по меньшей мере, 1,5 млн снарядов, весь Запад — не более 400 тыс. Страны Западной Европы попытались перезапустить свою военную промышленность, но у них ничего не вышло, поскольку промышленный капитал там в загоне, и экономика держится на финансовых спекуляциях.

Еще один показательный момент из интервью Борреля — в картине мира брюссельской бюрократии правые партии предстают кремлевской «пятой колонной», которую леволиберальный истеблишмент должен всеми правдами и неправдами не пустить во власть. Такой подход не соответствует действительности. В ходе недавней прямой линии президент России Владимир Путин справедливо отметил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его словацкий коллега Роберт Фицо не пророссийские политики, а «пронациональные», они защищают интересы своих стран.

И таких «пронациональных» политиков в Европе становится все больше. В ноябре победу на парламентских выборах в Нидерландах одержала правая Партия свободы во главе с Гертом Вилдерсом, который в 2016 году заявил, что его политическая сила будет инициировать референдум о выходе Нидерландов из состава Европейского союза.

В следующем году список европейских лидеров, которым дорог национальный суверенитет, может пополниться австрийским федеральным канцлером. По социологическим опросам, на парламентских выборах, которые состоятся в стране осенью 2024 года, уверенную победу одержит Австрийская партия свободы, председатель которой, Герберт Кикль, уже заверил, что, придя к власти, покончит с «воинственной санкционной политикой» Евросоюза против России.

Как никогда высоки рейтинги правых политиков и в других ключевых странах ЕС: Марин Ле Пен лидирует в опросах о том, кого французы хотят видеть следующим президентом, а партия «Альтернатива для Германии» заняла бы второе место на выборах в Бундестаг, если бы они состоялись сегодня.

Пусть и не все, но большинство правых партий Европы поддерживают Россию в конфликте с Украиной или, по крайней мере, не горят желанием спонсировать Киев и разрывать взаимовыгодные связи с Москвой. Поэтому всплеск правых настроений в европейских странах ставит крест на идее Борреля и его коллег преобразовать Евросоюз в военно-политический монолит, спаянный русофобией.

Любопытно, что леволиберальный истеблишмент сам загнал себя в ловушку. ЕС не может принципиально изменить свою миграционную политику, поскольку это будет противоречить декларируемым им принципам либерализма и мультикультурализма. При этом неиссякаемый поток инокультурных мигрантов в Евросоюз продолжит провоцировать все большее недовольство простых европейцев, которое правые политики не преминут конвертировать в свой политический капитал.

Таким образом, развитие правого политического тренда нанесет мощный удар по сплоченности Евросоюза, а если оторванная от общества евробюрократия будет упорствовать в своем намерении «сдерживать Россию» до последнего европейца, то ЕС может и вовсе развалиться. У сегодняшней Европы нет ни витальных сил, ни военной мощи, ни экономических возможностей, чтобы противостоять Москве. Об этом, в частности, свидетельствует провал многочисленных пакетов антироссийских санкций и фиаско контрнаступления вооруженных сил Украины, снабженных западным вооружением.

Автор — политолог, эксперт по восточноевропейскому региону

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