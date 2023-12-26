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Порядка 70 спецмашин вывели на дороги Ульяновска на ночную уборку

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В Ульяновске ликвидируют последствия сильного снегопада. В ночь на 26 декабря на дороги вывели 70 спецмашин. За ночную смену было использовано 155 т песко-соляной смеси и 19 т твердого реагента.

Как пишет ulpravda.ru со ссылкой на директора «Дорремстроя» Николая Болдырева, только с улиц Карла Маркса, Тимирязева и Гагарина вывезли 65 самосвалов снега. На проспекте Нариманова, улице Юности и развилке на Президентский мост дороги расширяли ротором.

Семь колонн комбинированных дорожных машин подметали проезжую часть во всех районах Ульяновска, а тротуары чистили 10 тракторов. Сегодня, 26 декабря, работы продолжаются. Синоптики снова прогнозируют снег.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал, что в последний день уходящего года, 31 декабря, практически по всей России температура будет выше климатической нормы из-за влияния воздушных масс с Атлантического океана — они обеспечат потепление на 3–4 градуса выше нормы.

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