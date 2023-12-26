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Вратарь сборной СССР Яшин вошел в число самых влиятельных футболистов

FourFourTwo: Лев Яшин попал в топ-50 самых влиятельных футболистов
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Фото: Global Look Press/via www.imago-images.de
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Вратарь сборной СССР и московского футбольного клуба (ФК) «Динамо» Лев Яшин занял 49-е место в рейтинге самых влиятельных футболистов по версии профильного журнала FourFourTwo.

Лидером топа стал англичанин Вив Андерсон, выступавший за «Ноттингем Форест», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Шеффилд Уэнсдей». На втором месте — уругвайский футболист, чемпион мира 1930 года, двукратный олимпийский чемпион — 1924 и 1928 годов — Хосе Андраде. Аргентинский футболист и тренер, чемпион мира 1978 года Осси Ардилес занял третье место.

Всего в рейтинге издания названы 50 футболистов.

«Для нашего списка мы собрали игроков разных эпох и профессий — и все они так или иначе сыграли огромную роль в эволюции футбола», — отметили составители списка.

Ранее, 3 ноября, Яшин занял 16-е место в рейтинге лучших футболистов в истории чемпионатов мира по версии FourFourTwo.

Советский вратарь в 1963 году получил «Золотой мяч», сыграл главную роль на чемпионатах мира 1958, 1962, 1966 и 1970 годов, помог СССР занять четвертое место в 1966 году и был включен в «команду мечты» чемпионата мира по футболу 2002 года, отмечало тогда издание.

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Советский футболист Лев Яшин в 1956 году стал олимпийским чемпионом, а в 1960-м — чемпионом Европы и лучшим вратарем XX века по версии ФИФА. Кроме того, советский спортсмен в 1963 году получил от французского журнала France Football «Золотой мяч» и стал единственным голкипером, завоевавшим эту награду.

Спортсмен скончался от рака желудка в 1990 году.

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