Больше 1 тыс. автобусов проверили в ходе рейдов в Мурманской области
Оперативное мероприятие «Автобус» завершилось на территории Мурманской области. Сотрудники МВД проверили больше 1,03 тыс. транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров.
За время рейдов выявлено 201 нарушение правил дорожного движения. Наиболее частыми нарушениями стали наличие неисправностей, несоблюдение требований по страховке, а также выезд на встречную полосу. Об этом сообщает ИА «Би-порт».
Также проведена проверка 382 автомобилей такси. Удалось пресечь 103 административных правонарушения. В четырех случаях речь шла об осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации.
Составлено 32 административных материала, четыре из них — за выпуск в эксплуатацию автобусов с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выхлопных газах.