Реклама
Прямой эфир
Общество
Мурашко рассказал о притоке врачей в новые регионы РФ
Общество
В Кремле не ведут дискуссий об уголовном наказании за публикацию последствий ударов ВСУ
Политика
Песков объяснил большое количество желающих участвовать в выборах
Туризм
Названа самая дорогая стоимость проживания в отеле в России в 2023 году
Общество
Бойцов ВСУ приговорили к пожизненному сроку за убийство 12 жителей Мариуполя
Интернет и технологии
Глава Рособрнадзора рассказал об обучении ИИ следить за нарушениями при ЕГЭ
Мир
ЦАХАЛ заявила о приостановке боев в районе города Дейр-эль-Балах в секторе Газа
Мир
Лавров заявил о серьезном интересе Латинской Америки к БРИКС
Армия
Шойгу заявил о выполнении главной задачи СВО на 2023 год
Мир
Экономика Китая может обойти американскую в 2037 году
Армия
Шойгу доложил Путину об ударе ВСУ по порту Феодосии
Спорт
Вратарь сборной СССР Яшин вошел в число самых влиятельных футболистов
Мир
В США заявили об истощении военных ресурсов Запада из-за поддержки Киева
Общество
Новогодний «Еж-3» в последний раз вышел на фиолетовую ветку метро Москвы
Экономика
Бюджет получил 315 млрд рублей благодаря налогу на сверхприбыль

Больше 1 тыс. автобусов проверили в ходе рейдов в Мурманской области

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Оперативное мероприятие «Автобус» завершилось на территории Мурманской области. Сотрудники МВД проверили больше 1,03 тыс. транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров.

За время рейдов выявлено 201 нарушение правил дорожного движения. Наиболее частыми нарушениями стали наличие неисправностей, несоблюдение требований по страховке, а также выезд на встречную полосу. Об этом сообщает ИА «Би-порт».

Также проведена проверка 382 автомобилей такси. Удалось пресечь 103 административных правонарушения. В четырех случаях речь шла об осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации.

Составлено 32 административных материала, четыре из них — за выпуск в эксплуатацию автобусов с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выхлопных газах.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023