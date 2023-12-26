Ночные автобусы предложили запустить в Красноярске
В Красноярске предложили создать ночные автобусные маршруты. Такую инициативу озвучил депутат горсовета Иван Петров в своем Telegram.
По словам народного избранника, от горожан поступает большое количество обращений. Жители просят организовать работу маршрутов общественного транспорта в ночное время.
«Такой транспорт дешевле и безопаснее такси. Он позволит многим добираться, например, до работы и с работы, до ж/д вокзала, автовокзалов», — написал Петров, его цитату приводит ИА KrasnoyarskMedia.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае в этом году на благоустройство более чем 90 общественных пространств направили 2,8 млрд рублей. Работы прошли в различных населенных пунктах по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».