Самара вошла в топ-10 самых снежных городов для отдыха в декабре
Самара вошла в десятку российских городов с самым глубоким снегом для путешествий в декабре. Рейтинг составил сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru, учитывая данные метеорологов и запросы о бронировании. Опрос был приурочен к Дню глубокого снега, который отмечается 26 декабря.
В этом списке Самара занимает шестое место. Ее опередили Петрозаводск и Тула, расположившиеся на пятом и четвертом местах соответственно. Первые три места — у нижнего Новгорода, Екатеринбурга и Новосибирска. Также в десятку вошли Кировск, Иркутск, Пермь и Челябинск, сообщает НИА «Самара».
Накануне, 25 декабря, сообщалось об открытии в Самаре 118 точек по продаже хвойных деревьев. Все площадки оформлены в едином стиле. Елочные базары будут работать до 12:00 31 декабря. Затем в течение нескольких часов предприниматели должны освободить участки, навести порядок и вывезти оставшиеся деревья.