Свыше 3,6 млн рублей отдали мошенникам жители Псковской области

Жители Псковской области лишились больше 3,6 млн рублей в результате общения с мошенниками. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на региональное управление МВД.

Злоумышленники использовали различные схемы обмана. В основном они звонили псковичам от имени правоохранительных органов и банков. Они убеждали потерпевших, что на их имя могут быть оформлены несанкционированные кредиты. Жители региона соглашались оформить собственные займы и перевести деньги на «безопасный» счет.

Несколько граждан пострадали в результате купли-продажи товаров на различных сайтах. Кроме того, псковичи откликались на предложения дополнительного заработка, а также пытались снять порчу.

По каждому факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

В Сахалинской области трое местных жителей отдали мошенникам больше 2 млн рублей. С одним из потерпевших злоумышленники общались от имени ФСБ. Они убедили мужчину оформить кредит и перевести средства на «безопасный» счет.