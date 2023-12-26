Почти 80 скотомогильников ликвидировали в Тверской области

В Тверской области в 2023 году ликвидировано 78 скотомогильников. Всего же на территории региона зарегистрировано более 300 подобных объектов, в том числе сибиреязвенных.

Работы проводились специалистами регионального управления Россельхознадзора при выполнении Плана мероприятий по передаче бесхозных скотомогильников в ведение субъекта и организации деятельности по ликвидации неиспользуемых скотомогильников.

Их ликвидируют при нескольких условиях. Так, если срок последнего захоронения составляет для биотермических ям не менее двух лет, а для земляных ям — не менее 25 лет. При этом проверяется их безопасность.

При ликвидации обязательны дезинфекция и демонтаж конструкции, засыпка грунтом, дезинфекция поверхностного слоя почвы, отмечают «Тверские ведомости».