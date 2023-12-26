Колыме возместят 3 млрд рублей за спорткомплекс «Президентский»
Правительство России выделит Магаданской области около 3 млрд рублей до конца 2023 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ опубликован на портале кабинета министров.
Средства поступят в качестве возмещения за строительство универсального спортивно-оздоровительного комплекса «Президентский». Объект площадью около 20 тыс. кв. м был введен в эксплуатацию 16 октября 2023 года, пишет ИА MagadanMedia.
На территории комплекса находятся ледовая арена, корпус для занятия водными видами спорта с пятью бассейнами, универсальный спортивный зал и административный комплекс. В «Президентском» одновременно могут соревноваться до 300 спортсменов.