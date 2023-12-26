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Эксперт указал на рост интереса арабских стран к БРИКС

Эксперт Бочаров: арабские страны видят в БРИКС возможность укрепления суверенитета
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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У стран Ближнего Востока растет интерес к БРИКС. Об этом 26 декабря на круглом столе на тему «Ближний Восток: итоги 2023 года» в пресс-центре МИЦ «Известия» заявил программный координатор РСМД Иван Бочаров.

По его словам, ведущие арабские страны рассматривают БРИКС и ШОС как возможность продвигать свою экономическую повестку и укреплять имидж на международной арене.

«У стран Ближнего Востока растет интерес к БРИКС и ШОС, они это рассматривают как возможность продвигать свою повестку на новых площадках, в том числе свою экономическую повестку. Они это рассматривают, кроме того, как возможность укреплять собственный имидж, чаще встречаться на полях саммитов с руководством Китая, России и, возможно, договариваться о новых экономических соглашениях и проектах в области развития и так далее», — сказал Бочаров.

Для арабских стран имеет большое значение и развитие двусторонних отношений в рамках диверсификации и с Россией, и с Китаем, и с Индией, указал эксперт. Он уточнил, что таким образом страны диверсифицируют свои внешнеэкономические связи, укрепляют экономический и, насколько это возможно, технологический суверенитет.

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В конце ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что объединение БРИКС нарастит свое преимущество над «большой семеркой» (G7) с приходом новых членов 1 января 2024 года. Он заявил, что целью Запада сейчас является снятие сливок с глобальной политики, экономики и других сфер, чтобы обеспечивать собственное благополучие. Глава МИД РФ добавил, что этих целей западные страны пытаются достичь «неоколониальными методами».

БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже в объединение вошла ЮАР.

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