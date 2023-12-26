Иран пригрозил Израилю ответом на убийство советника КСИР в Сирии

Иран рассматривает действия Израиля, в результате которых погиб советник Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) Сейед Рази Мусави, как теракт и оставляет за собой право на ответные меры. Об этом 25 декабря заявил в Telegram-канале официальный представитель иранского МИДа Насер Канаани.

«Официальный представитель министерства иностранных дел Насер Канаани решительно осудил террористический акт <…> израильского режима, <…> приведшего к мученической смерти в жилом районе Дамаска Зейнабия генерала Сейеда Рази Мусави, одного из иранских советников по борьбе с терроризмом», — написал он.

Канаани назвал действия Израиля трусливыми, указав что «Исламская Республика Иран оставляет за собой право принять необходимые ответные меры на это действие в подходящее время и месте».

Мусави был убит 25 декабря во время нападения в районе Зейнабия в пригороде Дамаска.

Газета Times of Israel сообщила, что погибший отвечал за поставки оружия «Хезболле». Он был близок к бывшему командующему силами специального назначения «Аль-Кудс» КСИР Касему Сулеймани, убитому в результате атаки американского дрона в январе 2020 года.

7 октября движение ХАМАС подвергло израильскую территорию массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.