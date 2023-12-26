Туристическую систему навигации установили в Рязани

В центральной части Рязани появилась система навигации для туристов и местных жителей из 147 элементов. Об этом сообщает 62INFO.ru со ссылкой на городскую мэрию.

В системы входят различные карты, указатели и информационные стенды около значимых объектов. Пока навигация работает в тестовом режиме.

Основной целью навигации является ознакомление граждан с основными достопримечательностями Рязани — музеями, парками, домами и красивыми улицами. По данным РИА «7 новостей», основная часть объектов сосредоточена на туристических маршрутах. Это улицы Почтовая, Семинарская, Соборная, Свободы, а также Первомайский проспект.

На конструкциях расположены QR-коды на форму обратной связи. Власти просят рязанцев сообщать о возможных неточностях в картах и текстах.