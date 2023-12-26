Остановки на русском и коми языках объявляют в автобусах Печоры

В Печоре (Республика Коми) в шести автобусах начали объявлять остановки не только на русском, но и на языке коми. С соответствующей инициативой выступило межрегиональное общественное движение коми-народа «Коми войтыр» на встрече с представителями транспортных компаний и республиканского министерства экономического развития, промышленности и транспорта.

Пока новая система работает в тестовом режиме, компания-перевозчик рассматривает предложения местных жителей по развитию этого направления.

По словам главы минэкономразвития региона Евгения Пономаренко, которые приводит ИА «Комиинформ», это вклад в сохранение и популяризацию родного языка коренного населения и демонстрация особенностей республики, туристы оценивают это положительно.

Ранее сообщалось, что в Коми в следующем году на 1 тыс. га увеличат территории программы «Гектар в Арктике». Это необходимо для развития туризма.