Ледовые переправы в Томской области открыли с задержкой

Открытие ледовых переправ в Томской области задержалось из-за образования на реках торосов. Об этом сообщает РИА «Томск» со ссылкой на заместителя руководителя регионального управления МЧС Александра Никулина.

В 2022 году последние ледовые переправы и автозимники были запущены 16 декабря в Александровском районе. В этом году к 26 декабря не работают 17 переправ из запланированных 59. Никулин уточнил, что открытие дорог затруднено из-за работ по расчищению участков от торосов.

На работу переправ также повлияла температура воздуха. Осень в регионе выдалась достаточно теплой, в середине октября воздух прогревался до +20 градусов. В ноябре отмечались значительные колебания температуры.

На прошлой неделе в Тевризском районе Омской области открыли три ледовые переправы. Толщина льда может выдержать транспорт массой до 3 т.