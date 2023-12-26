Политолог указал на ущерб имиджа Израиля с наступлением эскалации в Газе

Имиджу Израиля был нанесен удар с новым витком обострения конфликта с Палестиной. Об этом 26 декабря на круглом столе на тему: «Ближний Восток: итоги 2023 года» в пресс-центре МИЦ «Известия» заявил заместитель директора по научной работе Института востоковедения РАН, член РСМД Василий Кузнецов.

«По имиджу Израиля был нанесен огромный удар и в региональном масштабе, и в глобальном. В региональном масштабе этот удар больше связан с тем, что Израиль воспринимался как некая неприступная крепость, а оказалось, что крепость не столь неприступна. В глобальном масштабе, особенно в западных обществах <...> Израиль воспринимался как носитель каких-то западных ценностей на Ближнем Востоке», — отметил Кузнецов.

При этом оказалось, что носитель этих ценностей может спокойно наносить удары по мирному населению сектора Газа, приводя к огромному количеству жертв, подчеркнул полиолог.

В начале декабря Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что зарегистрировала с 7 октября не менее 203 атак по медицинским объектам в секторе Газа. Целью обстрелов стали больницы, поликлиники, кареты скорой помощи и машины медработников.

До этого, 13 ноября, стало известно, что в Газе в результате ударов Израиля прекратили работу по меньшей мере 22 больницы. 53 машины скорой помощи также были подвергнуты обстрелу со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.