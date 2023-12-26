Пожар в гараже унес жизнь трех мужчин в Якутии
Тела трех мужчин обнаружили в Томпонском районе Якутии после пожара в поселке Хандыга. Организована проверка, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Горел деревянный гараж, расположенный на улице Петра Алексеева. После локализации пожара на месте обнаружили тела мужчин 1968, 1965 и 1962 годов рождения.
На место выехал прокурор Томпонского района, пишет ИА YakutiaMedia. В ходе проверки правоохранители установят причины и условия гибели людей, дадут оценку соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности и другим вопросам. По результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.
Также осмотр места происшествия проводят сотрудники Восточно-Якутского межрайонного следственного отдела СУ СК по Республике Саха. Они проводят опросы и другие неотложные мероприятия. Для установления гибели мужчин и причины возгорания назначены экспертизы.
Как отмечает ИА SakhaNews, по результатам поверки будет принято решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.