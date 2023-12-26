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Политолог указал на сохранение устойчивости Ближнего Востока

Политолог Кортунов: Ближний Восток показывает устойчивость, несмотря на конфликты
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Ближний Восток демонстрирует устойчивость, несмотря на все происходящие конфликты. Об этом 26 декабря на круглом столе на тему: «Ближний Восток: итоги 2023 года» в пресс-центре МИЦ «Известия» заявил научный руководитель Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

«В этом заключается парадокс. Ближний Восток демонстрирует относительную устойчивость и даже последний кризис текущего года, завершающегося года. Как мне кажется, эту устойчивость поколебать не смогли, то есть не произошло здесь крупного межгосударственного конфликта, большой региональной войны, никто в этом не заинтересован», — сказал Кортунов.

Политолог отметил, что основные проблемы региона связаны с незавершенностью модернизационных процессов, поэтому развитие региона на текущий момент является ключевой проблемой.

«Можно говорить о некой преемственности того, что происходит, то есть проблема не решается, но устойчивость при этом определенная сохраняется», — резюмировал Кортунов.

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Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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