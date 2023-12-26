Россия и Китай ведут взаимовыгодное торговое сотрудничество, вмешательство третьих сторон в этот процесс недопустимо, заявила на брифинге во вторник, 26 декабря официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя введение США санкций в отношении проекта «Арктик СПГ – 2».

«Китай и Россия ведут нормальное торгово-экономическое сотрудничество на основе взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды, оно не должно подвергаться вмешательству или ограничениям третьих сторон», — цитирует дипломата портал Xm.

По ее словам, Пекин всегда выступал против введения любыми странами односторонних санкций, рестрикции не решат проблемы. Мао Нин заверила, что Китай продолжит нормальное торгово-экономическое сотрудничество с Россией на основе взаимоуважения и равенства.

Ранее в этот день глава МИД Японии Ёко Камикава отметила, что кабмин страны в связи с «Арктик СПГ – 2» будет действовать так, чтобы не нанести ущерб стабильным поставкам энергии.

До этого, 25 декабря, «Коммерсант» сообщил, что иностранные акционеры проекта «Арктик СПГ – 2», который подпал под санкции США, объявили форс-мажор по участию в проекте. Речь шла о французской TotalEnergies, консорциуме японских Mitsui и JOGMEC, а также о китайских CNPC и CNOOC. У каждого из иностранных акционеров по 10% в «Арктик СПГ – 2», российский «Новатэк» владеет 60% проекта.

Минфин США в ноябре внес в санкционный список ООО «Арктик СПГ – 2» — дочернюю компанию «Новатэка», которая реализует одноименный СПГ-проект.

Ранее, 8 декабря, обозреватель польского издания Myśl Polska Анджей Щесняк отметил, что терминал «Арктик СПГ – 2» не имеет аналогов в мире и свидетельствует о рывке России в технологической гонке с Западом. Он подчеркнул, что никому не удавалось сжижать метан в таких масштабах в гравитационном процессе.

До этого, 5 декабря, немецкое издание Der Spiegel написало, что Россия демонстрирует продолжительный экономический рост, преодолевая оказываемое давление стран Запада. Помимо этого журнал также подчеркнул, что, учитывая продолжающееся санкционное давление стран Запада, России удалось закрепить за собой статус «глобальной державы».

В ноябре агентство Bloomberg сообщило об адаптации ключевых отраслей российской экономики к санкциям. В издании указали на ускорение годового роста экономики России с 4,9 до 5,5% в III квартале этого года, что значительно превзошло ожидания всех опрошенных агентством экономистов.

Ранее, в июне, президент РФ Владимир Путин заявил, что недоброжелатели России привыкли извлекать сверхприбыль из-за своей монополии, им не нужны конкуренты, но своими действиями они отменяют собственную деловую репутацию. Он добавил, что страна сохранила свои позиции на международных рынках.