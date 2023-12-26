Прилетевший из Москвы в Челябинск самолет застрял в сугробе на ВПП

Прибывший в Челябинск из Москвы самолет «Аэрофлота» во время руления в аэропорту уперся в сугроб из-за плохой уборки снега. Об этом 26 декабря сообщил перевозчик в Telegram-канале.

Инцидент произошел с бортом SU1532. Полет состоялся во вторник, 26 декабря.

«Аэропорт Челябинска не обеспечил достаточную уборку от снега на рулежной дорожке, в результате чего при развороте произошло скольжение самолета, прибывшего рейсом SU1532 из Москвы», — сказано в сообщении.

Как отмечается, самолет на маршруте руления уперся в сугроб, но при этом не покинул пределы рулежной дорожки. После случившегося экипаж запросил буксировочный тягач. Инженерно-технический персонал осмотрел судно.

«В 09:45 по местному времени воздушное судно вылетело обратным рейсом в Москву», — указали там.

Похожий инцидент произошел 12 декабря в московском аэропорту Внуково. Самолет Як-40, который должен был лететь в Вологду, съехал с полосы взлета в сугроб, из-за чего рейс был отложен на шесть часов.