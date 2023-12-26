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Минобороны: корабль «Новочеркасск» получил повреждения из-за украинской атаки

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Большой десантный корабль (БДК) «Новочеркасск» был поврежден в ходе отражения удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Феодосии, сообщило 26 декабря «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

Атака украинской армии была произведена «с применением авиационных управляемых ракет», уточнили в ведомстве.

Также там уточнили, что в ходе противовоздушного боя средства российской противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два самолета технической авиации ВСУ Су-24 в районе Жовтеня, находящегося в 125 км северо-восточнее Николаева. Самолеты осуществляли пуск ракет.

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Ранее в этот день глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об атаке на порт Феодосии со стороны ВСУ, в результате чего один человек погиб и двое ранены. Также повреждено шесть зданий. По словам Аксенова, шесть человек эвакуированы в пункты временного размещения, остальные жильцы разместились у родных и знакомых.

Позже советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что все лица, выложившие в Сеть видео ударов по полуострову, установлены. Он напомнил, что за подобные видео возможно уголовное наказание.

ВСУ пытаются атаковать территорию России на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года.

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