Два человека пострадали в ДТП из-за собаки в Казани
Два человека получили травмы в результате ДТП на Оренбургском тракте в Казани. Причиной столкновения стала выбежавшая на дорогу собака.
Авария произошла вечером 25 декабря. По данным ИА «Татар-информ», водитель автомобиля Mazda пытался избежать наезда на собаку и резко вывернул руль влево. В результате произошло столкновение с встречной машиной Kia.
41-летняя женщина и восьмилетний ребенок, которые находились на пассажирских местах во второй иномарке, получили травмы. Собака убежала.
Днем ранее в Иркутской области три грузовика столкнулись на трассе Р-255 «Сибирь». Один мужчина получил травмы.