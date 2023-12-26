Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Выброс пепла высотой до 2,8 км зафиксирован на вулкане Эбеко
Общество
ФСБ задержала подозреваемого в передаче Украине данных о военных объектах РФ
Экономика
Правительство продлило запрет на вывоз из РФ патронов и гильз
Мир
Орешкин рассказал о возможном переизбытке городской инфраструктуры в Китае
Общество
Дети из Мариуполя получили подарки от благотворителей «Елки желаний»
Общество
ФАС возбудила четыре дела в отношении производителей куриных яиц
Общество
Мишустин поручил создать оргкомитет по проведению Года семьи
Мир
В Росфинмониторинге отметили нежелание Европы принимать помощь от РФ
Общество
Суд освободил экс-губернатора Белых от наказания по делу о превышении полномочий
Мир
Южная Корея ограничит поставки еще 682 видов товаров в Россию
Политика
Политолог указал на ущерб имиджа Израиля с наступлением эскалации в Газе
Мир
МИД КНР раскритиковал санкции в отношении проекта «Арктик СПГ - 2»
Политика
Политолог подчеркнул важность развития отношений РФ с арабскими странами
Здоровье
Врач рассказал, как сократить риски травм при катании с горки
Экономика
Бюджет получил 315 млрд рублей благодаря налогу на сверхприбыль

ФСБ задержала жителя Подмосковья, передававшего сведения об объектах Минобороны

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники ФСБ по Чувашской Республике задержали подозреваемого в передаче данных о дислокации объектов Минобороны РФ украинской стороне уроженца Подмосковья. Об этом во вторник, 26 декабря, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«В результате проведенных УФСБ России по Чувашской Республике совместно с управлением «К» 4-й службы ФСБ России оперативно-разыскных мероприятий выявлен уроженец Московской области 1999 года рождения, в отношении которого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 275 УК России (государственная измена)», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

Как сообщают правоохранители, задержанный — сторонник одной из украинских националистических организаций. Он информировал организацию о дислокации объектов МО РФ и промышленных предприятий Московской и Калужской областей.

Ведомство также утверждает, что с января по декабрь 2023 года мужчина перечислил деньги Вооруженным формированиям Украины (ВФУ) с целью финансирования их деятельности.

Опасные в связке: ФСБ разоблачила сеть украинских агентов в России
По каким каналам они поставляли в страну взрывчатку и на кого готовили покушения

Ранее, 18 декабря, сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Крыма по делу о государственной измене в пользу Украины. Там отметили, что, по версии следователей, мужчина в период с августа по декабрь 2022 года на территории полуострова фотографировал и снимал личный состав, военную технику и позиции подразделений Вооруженных сил (ВС) РФ.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023