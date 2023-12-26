ФСБ задержала жителя Подмосковья, передававшего сведения об объектах Минобороны

Сотрудники ФСБ по Чувашской Республике задержали подозреваемого в передаче данных о дислокации объектов Минобороны РФ украинской стороне уроженца Подмосковья. Об этом во вторник, 26 декабря, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«В результате проведенных УФСБ России по Чувашской Республике совместно с управлением «К» 4-й службы ФСБ России оперативно-разыскных мероприятий выявлен уроженец Московской области 1999 года рождения, в отношении которого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 275 УК России (государственная измена)», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

Как сообщают правоохранители, задержанный — сторонник одной из украинских националистических организаций. Он информировал организацию о дислокации объектов МО РФ и промышленных предприятий Московской и Калужской областей.

Ведомство также утверждает, что с января по декабрь 2023 года мужчина перечислил деньги Вооруженным формированиям Украины (ВФУ) с целью финансирования их деятельности.

Ранее, 18 декабря, сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Крыма по делу о государственной измене в пользу Украины. Там отметили, что, по версии следователей, мужчина в период с августа по декабрь 2022 года на территории полуострова фотографировал и снимал личный состав, военную технику и позиции подразделений Вооруженных сил (ВС) РФ.