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Южная Корея ограничит поставки еще 682 видов товаров в Россию

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Фото: Global Look Press/Bernd von Jutrczenka
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Правительство Южной Кореи добавит 682 вида товаров в список экспортного контроля в Россию и Белоруссию. Об этом 26 декабря сообщило корейское издание dnews

«Министерство торговли, промышленности и энергетики объявило 26-го числа, что оно в административном порядке уведомит о пересмотре «33-го Уведомления об импорте и экспорте стратегических материалов» к 15 января следующего года. В целях сотрудничества с международным сообществом в контроле над экспортом в Россию в список будут добавлены 682 наименования», — говорится в публикации.

Так, общее число товаров, ограниченных к ввозу в РФ, увеличится до 1159. В числе этих товаров — тяжелая строительная техника, аккумуляторные батареи, станки и детали самолетов. После вступления в силу ограничений экспорт товаров будет запрещен, однако исключения коснутся контрактов, заключенных до вступления решения в силу, или поставок дочерним организациям.

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Предыдущее расширение списка ограниченных для экспорта в РФ товаров Южной Кореей было осуществлено 24 апреля. Тогда Сеул добавил 741 товар, связанный с полупроводниками, химикатами, сталью, автомобилями, машиностроением, квантовыми компьютерами и другими вещами, в список товаров, запрещенных к поставке в Россию и Белоруссию.

Тогда корейская сторона заявила, что этот шаг был предпринят в связи с высокой вероятностью использования товаров странами-импортерами для производства оружия и в военных целях.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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