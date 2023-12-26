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Крючков сообщил об установлении лиц, публикующих видео ударов по Крыму

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Все лица, выложившие в Сеть видео ударов по Крыму, уже установлены, сообщил 26 декабря советник главы республики Олег Крючков.

Он отметил, что проводится работа спецслужб.

«Идут боевые действия, периодически враг наносит удары по Крыму. Случаются прилеты и попадания. Однако это точно не повод скакать на своих балконах в трусах, снимать видео и выкладывать его в Сеть. Таким образом вы работаете на врага, делаете работу его разведки — объективный контроль. Все выложившие видео уже установлены, проводится работа специальных служб», — написал советник главы Крыма в своем Telegram-канале.

Кроме того, Крючков напомнил, что за подобные видео возможно уголовное наказание. Вместе с тем он поблагодарил журналистов, которые минувшей ночью удержались от «кровавого хайпа» и дождались официальных комментариев.

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Ранее в этот день глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об атаке на порт Феодосии со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате чего один человек погиб и двое были ранены. Также повреждено шесть зданий. По словам Аксенова, шесть человек эвакуированы в пункты временного размещения, остальные жильцы разместились у родных и знакомых.

«РИА Новости» со ссылкой на Минобороны РФ сообщило о повреждении большого десантного корабля «Новочеркасск» в ходе отражения атаки противника. Уточняется, что средства противовоздушной обороны уничтожили два самолета Су-24 тактической авиации ВСУ в районе населенного пункта Жовтень (125 км северо-восточнее Николаева), которые осуществляли пуск авиационных управляемых ракет.

Вооруженные силы Украины пытаются атаковать территорию России на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года.

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