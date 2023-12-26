В Иркутске учительница начальных классов обнаружена мертвой в гараже

Тела учительницы начальных классов и мужчины были найдены в гараже на территории частного домовладения в Иркутске. Об этом 26 декабря сообщил источник «Известий».

«Их тела нашли вечером 24 декабря в гараже на территории дома, расположенного на улице Распутина в пригороде Иркутска. Видимых следов насильственной смерти на телах обнаружено не было», — рассказал собеседник.

Он уточнил, что на момент обнаружения тела пролежали в гараже примерно сутки. Само помещение было закрыто снаружи.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, причиной смерти могло стать отравление выхлопными газами.

Неделей ранее, 19 декабря, в Москве были обнаружены тела двух мужчин в автомобиле «Газель». По данным источника «Известий», причиной смерти 42-летнего и 37-летнего мужчин также стало отравление выхлопными газами.