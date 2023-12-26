В Росфинмониторинге отметили нежелание Европы принимать помощь от РФ

Крупное финансовое преступление, совершенное в Европе, осталось нераскрытым из-за нежелания стран континента сотрудничать с Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторингом), рассказал 26 декабря замглавы ведомства Герман Негляд.

По его словам, преступление было совершено в отношении около 100 европейцев, вскрыли криминальную группу сотрудники службы и правоохранители России.

«Преступные доходы от этих действий также размещались в банках этой европейской страны. Сейчас не могу ее назвать, потому что процесс еще ведется. Вместе с тем было установлено более 100 потерпевших, соответственно, европейцев — это только то, что нам известно», — сказал Негляд.

Москва неоднократно обращалась в финразведку одной из западных стран, чтобы помочь вернуть активы потерпевшим, однако она отказывается от помощи и не желает сотрудничать.

«Несмотря на наши неоднократные обращения в финразведку этой страны: «Давайте поработаем, давайте мы предоставим вам данные, чтобы вместе привлечь этих лиц к ответственности, а вы смогли бы вернуть эти активы потерпевшим», — мы, к сожалению, видим нежелание сотрудничать», — цитирует Негляда РБК.

Страну, о которой идет речь, он не назвал. На российские запросы не отвечает большое количество западных стран, а страдают от бездействия властей жители. Замглавы Росфинмониторинга подчеркнул, что подобные действия европейских профильных ведомств свидетельствуют об их полной зависимости от политической повестки.

Ранее, 19 декабря, в службе рассказали «Известиям», что санкции, введенные Евросоюзом (ЕС) в отношение ведомства, не отразятся на его работе. Оно по-прежнему будет реализовывать возложенные на него полномочия в сфере борьбы с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, отметила «Газета.Ru».

До этого ряд недружественных стран по политическим мотивам в одностороннем порядке прекратил взаимообмен с Росфинмониторингом до введения этих санкций.

В начале декабря экономист Николай Кульбака рассказал «Известиям», что Россия успешно справляется с санкциями из-за глобализации, а также своей рыночной экономики.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса после 24 февраля 2022 года.