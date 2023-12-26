В Балашихе арестован обвиняемый в убийстве своей матери мужчина

В Балашихе судом арестован 31-летний мужчина, обвиняемый в убийстве своей 58-летней матери. Об этом 26 декабря сообщило ГСУ СК России по Московской области в своем Telegram-канале.

«По ходатайству следователя следственного отдела по г. Балашихе ГСУ СК России по Московской области судом арестован 31-летний местный житель, обвиняемый в убийстве своей 58-летней матери (ч. 1 ст. 105 УК РФ)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 20 декабря между обвиняемым и его матерью возник конфликт, поскольку женщина планировала продавать квартиру, в которой они проживали. Во время ссоры мужчина несколько раз ударил потерпевшую ножом в живот и шею. На следующий день он сообщил о совершенном преступлении в правоохранительные органы. На допросе он признал вину.

На данный момент следствием назначены судебные экспертизы.

Ранее, 21 декабря, в Московской области задержали двух мужчин, подозреваемых в убийстве бизнесмена в Москве в ноябре 2011 года. Помимо двоих задержанных в преступную группу входили еще трое. В настоящее время правоохранители продолжают комплекс оперативно-разыскных мероприятий для установления всех обстоятельств и причастных к преступлению.