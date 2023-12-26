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Умер экс-начальник Московского уголовного розыска Василий Купцов

В возрасте 71 года умер экс-глава Московского уголовного розыска Василий Купцов
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Фото: vk.com/alexander_bastrikin
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Бывший начальник Московского уголовного розыска (МУР), председатель совета ветеранов столичного управления МВД России генерал-майор Василий Купцов умер в возрасте 71 года, сообщил 25 декабря председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Не стало бывшего начальника Московского уголовного розыска (МУР), председателя совета ветеранов столичного управления МВД России Василия Николаевича Купцова. Василия Николаевича по праву называют легендой МУРа», — написал он.

Бастрыкин подчеркнул, что имя Купцова войдет в историю уголовного розыска столицы.

Купцов пришел работать в систему МВД, начал трудовой путь в должности постового милиционера, ушел на пенсию в должности первого заместителя начальника ГУВД Москвы. За время службы он участвовал в раскрытии множества особо тяжких преступлений, задерживал опасных преступников, продолжил председатель СК.

«Василий Николаевич беззаветно служил Отчизне. На его знания и богатый профессиональный опыт опирались новые поколения сотрудников оперативных подразделений столичной милиции. Он также возглавлял ветеранское движение, поддерживал товарищей по службе, попавших в трудную жизненную ситуацию», — добавил Бастрыкин.

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Глава СК выразил соболезнования родным и близким офицера МВД.

Купцов родился в 1952 году в многодетной крестьянской семье, окончил среднюю школу и поступил в профессиональное училище в Беднодемьяновске (сейчас Спасск) в Пензенской области на автослесаря. После срочной службы в армии стал водителем троллейбуса в Москве, в 1974 году будущий генерал-майор поступил на службу в милицию.

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