Берлинская: ВСУ придется отступить, если Украина не увеличит производство дронов

Если украинские власти не найдут способ наладить в стране производство ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут вынуждены отступить. Об этом заявила глава Центра поддержки аэроразведки страны Мария Берлинская в разговоре с «Украинской правдой», опубликованном 25 декабря на You-Tube-канале издания.

«Сейчас львиная доля нашей техники уничтожается именно российскими ударными дронами. <...>. Если мы сейчас не начнем думать на несколько шагов вперед, то мы просто вынуждены будем отступать, это факт», — подчеркнула она.

Берлинская указала, что в России в отличие от Украины президент страны Владимир Путин лично взял под свой контроль технологическое производство в стране. Он ездит на производство ударных дронов «Ланцет», добавила она.

По словам специалиста, у украинского военного и политического руководства нет понимания, как развивать отрасль, однако именно БПЛА «меняют правила игры».

«Сейчас страна начала просыпаться, но не соразмерно той ситуации, которая есть», — добавила она.

Ранее, 22 декабря, военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал, что Россия готова к усилению атак беспилотников с территории Украины, поэтому создала сильную антидроновую систему.

Тогда же главный редактор профильного издания «Беспилотная авиация», эксперт РСМД Денис Федутинов рассказал «Известиям», что беспилотники можно использовать для доставки провизии и боеприпасов на позиции в первой линии обороны.

Спецоперация, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.