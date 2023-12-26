Выброс пепла высотой до 2,8 км зафиксирован на вулкане Эбеко

Вулканологи зафиксировали пепловый выброс на высоту 2,8 км над уровнем моря на курильском вулкане Эбеко (высота 1156 м). Об этом во вторник, 26 декабря, сообщило МЧС Сахалинской области.

Группа активного реагирования утром во вторник проинформировала Центр управления в кризисных ситуациях регионального главка МЧС об извержении пепла на вулкане, расположенном в 7 км от города Северо-Курильска, в северной части хребта Вернадского.

«Шлейф распространился в восточном направлении на расстояние более 5 км», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

По данным единой дежурной диспетчерской службы Северо-Курильска, пеплопад в городе наблюдался, запах сероводорода не ощущался. Отмечается, что угрозы для жизни населения нет.

Ранее, 24 декабря, специалисты зафиксировали выброс пепла на высоту 3 км над уровнем моря на вулкане Эбеко. По данным геологов, подземные массы были выброшены на поверхность в 09:54 по местному времени (00:54 по мск).

До этого, 21 декабря, в ГУ МЧС России по Сахалинской области также сообщали о пепловом выбросе на высоту 1,3 км у вулкана Эбеко. Шлейф распространился в юго-западном направлении на расстояние более 5 км.

5 декабря вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту до 3 км.