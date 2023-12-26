В Токио захотели возобновить с РФ соглашение о промысле в районе Курил

Япония продолжит работу по согласованию соглашения о рыбном промысле в районе Курильских островов для японских рыбаков. Об этом 26 декабря заявила министр иностранных дел страны Еко Камикава.

«Мы ведем координацию на разных уровнях, но на данный момент мы не получили никакого положительного ответа от российской стороны по поводу осуществления промысла. Мы продолжим вести работу с российской стороной с целью осуществления промысла», — сказала Камикава, ее слова приводит ТАСС.

По ее мнению, в сложившейся ситуации виновата Россия.

7 декабря Россия и Япония на 40-м заседании комиссии по рыболовству договорились о квотах на рыбный промысел в исключительной экономической зоне государств в 2024 году. Москва и Токио условились уменьшить обоюдные квоты на вылов рыбы с 50 тыс. до 44 тыс. т.

В октябре японская газета Hokkaido Shimbun сообщила, что японские рыбаки лишились доступа к Южным Курилам из-за антироссийских санкций. Они заявили, что хотели бы снова выйти в 2023 году на промысел в акватории Южных Курил, но он регулируется ежегодными переговорами двух стран, которые в 2023 году не состоялись.

Тогда же японские рыбаки из-за отсутствия договоренностей с Россией не смогли начать вылов промысловой рыбы в районе Кунашира. Как отмечается, «безопасное рыболовство» в районе острова Кунашир основано на соглашении между правительствами Японии и России. В этом году консультации не могут быть проведены и не начинались. В результате рыбаки не смогли начать сезон по вылову данной рыбы.