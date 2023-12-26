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Орешкин рассказал о возможном переизбытке городской инфраструктуры в Китае

Орешкин: Китай может столкнуться с переизбытком городской инфраструктуры
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Фото: ТАСС/Роман Баландин
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Китай к 2060–2070 может столкнуться с переизбытком городской инфраструктуры, которая в свою очередь изменит спрос на энергоресурсы. Таким предположением 26 декабря поделился помощник президента РФ Максим Орешкин в интервью журналу «Эксперт».

По его мнению, население Китая к этому времени может сократиться с 1,4 млрд до 800 млн жителей, что и приведет к переизбытку урбанизации.

Орешкин указал, что структура мирового населения будет меняться в контексте двух трендов — старения населения и снижения рождаемости. События, происходящие сегодня, будут определять глобальное развитие в ближайшие 50 лет, пояснил он.

«В 2016–2017 годах в Китае рождалось более 17 млн детей ежегодно. В 2022 году, несмотря на отмену всех ограничений, связанных с рождаемостью, родилось уже 9,6 млн детей. Китай уже прошел пик численности населения. Началась депопуляция. Сейчас основная дискуссия уже не о том, когда мир заселят китайцы, а в каком году население КНР с 1,4 млрд сократится до 800 млн. Это может произойти на горизонте нескольких десятилетий — к 2060–2070 годам», —заявил Орешкин.

Помощник президента РФ отметил, что в настоящее время уровень урбанизации в Китае достигает более 65%, а значит, в городах живет немногим менее 1 млрд человек.

«Через 50 лет, если общее население сократится до 800 млн, Китай столкнется с переизбытком городской инфраструктуры. Это приведет к кардинальным изменениям в объемах инфраструктурного строительства, спроса на энергоресурсы и всего остального», — подчеркнул он.

Кроме того, Орешкин рассказал, что рождаемость начала замедляться и в Индии. Так, по его словам, последние показатели по рождаемости в Индии составляют 23 млн детей ежегодно, что в 2,5 раза больше, чем в Китае.

«Сейчас у Индии и Китая примерно равное население, и скоро произойдет серьезное изменение баланса в соответствующем Азиатском регионе», — заметил он.

В ходе беседы Орешкин также заявил, что экономика Китая стала ведущей в мире, добавила «Газета.Ru».

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Демографический спад, по оценкам экспертов, грозит и Японии. Так, в апреле Национальный институт населения и исследований в области социальной безопасности при министерстве здравоохранения, труда и благосостояния Японии опубликовал прогноз, согласно которому население страны сократится на треть в течение ближайших 50 лет, опустившись до 87 млн человек.

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