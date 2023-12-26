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В ВСУ пожаловались на отправку военкоматами ценных специалистов в пехоту

Офицер ВСУ Гай: на Украине ценных специалистов направляют в обычную пехоту
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Фото: REUTERS/Kuba Stezycki
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Из-за неправильной работы военных комиссариатов на Украине нужные армии специалисты оказываются в обычной пехоте. Об этом рассказал в интервью телеканалу «Прямой» представитель украинской армии Мирослав Гай.

«Мы сейчас призываем людей через ТЦК (территориальный центр комплектования. — Ред.), вообще не учитывая их опыт гражданской жизни», — сказал он.

По словам Гая, он встречал на фронте инженера, который разрабатывал самоходные орудия в мирной жизни, но был отправлен служить в рядах обычной пехоты.

Гай также подчеркнул, что часто при наборе обращают внимание только на военно-учетную специальность, полученную много лет назад, хотя человек уже давно не владеет необходимыми знаниями и навыками.

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Накануне украинский кабинет министров внес в Верховную раду новый законопроект о мобилизации. Документ, в частности, предполагает снизить призывной возраст до 25 лет, ввести электронные повестки, исключить срочную службу как вид, а всех срочников уволить в запас. Кроме того, предлагается убрать категорию ограниченной годности к военной службе, а все уже признанные ограниченно пригодными к военной службе будут обязаны еще раз пройти медкомиссию.

До этого, 19 декабря, президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции рассказал о предложении военных в связи с неудачами на фронте призвать еще около 500 тыс. человек. Точную цифру он не подтвердил, так как в стране нет понимания по вопросу ротаций военных и отпусков для действующих военнослужащих.

Член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская 11 декабря заявила, что Украина провалила мобилизацию, а комплектация армии республики происходит по количественному, а не по качественному признаку.

В феврале 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, тогда же было введено военное положение. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну.

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