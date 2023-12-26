Убийца 16-летней девушки под Красноярском получил пожизненный срок

Красноярский краевой суд приговорил признанного виновным в убийстве 16-летней девушки в Дивногорске Ивана Папенко к пожизненному лишению свободы. Об этом 26 декабря сообщила прокуратура Красноярского края.

Фигурант признан виновным по ч.1 ст. 162 УК РФ («Разбой»), п.«а» ч. 3 ст. 132 УК РФ («Сексуализированное насилие»), п.«к» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Вердикт вынесен с учетом позиции прокурора по совокупности преступлений.

«Окончательно назначить Папенко наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима», — говорится в записи заседания, опубликованной в Telegram-канале ведомства.

24 июля в лесу возле Дивногорска было найдено тело несовершеннолетней девушки с признаками насильственной смерти. Подозреваемого в убийстве арестовали позднее, 26 июля. Им оказался 34-летний ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления местный житель.

Жители Дивногорска простились с 16-летней школьницей 27 июля. С собою люди принесли цветы и мягкие игрушки.