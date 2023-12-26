В Китае предупредили о риске войны на Тайване из-за выборов

Президентские выборы на Тайване чреваты войной, поскольку материк усиливает давление на остров, уверен бывший заместителя директора управления по делам Тайваня из Пекина Ван Цзайси. Об этом 25 декабря пишет South China Morning Post (SCMP).

«Есть большая неопределенность в отношении выборов на Тайване, но одно можно сказать наверняка: независимость Тайваня означает войну, и настаивание на независимости Тайваня рано или поздно приведет к войне», — приводит газета слова Ван Цзайси, сказанные на мероприятии в Пекине 23 декабря.

Министерство обороны Тайваня сообщило в воскресенье, 24 декабря, о том, что восемь истребителей материкового Китая пересекли срединную линию за 24 часа до этого. Напряженность по обе стороны Тайваньского пролива рискует перерасти в вооруженный конфликт, если кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) Тайваня, выступающей за независимость острова, победит на президентских выборах в следующем месяце.

Необычно резкие предупреждения Ван Цзайси прозвучали после того, как Пекин усилил военное и политическое давление на самоуправляемый остров в преддверии президентских и парламентских выборов 13 января.

В соответствии с официальной линией Пекина господин Ван, который является вице-президентом Национального общества тайваньских исследований в Пекине, описал Уильяма Лай Цзин-те, нынешнего вице-президента и кандидата в президенты от ДПП как «упрямого, радикального активиста за независимость Тайваня».

Пекин давно называет Лая опасным «сепаратистом» и «нарушителем спокойствия», а январские выборы преподносятся как выбор между войной и миром.

22 декабря начальник объединенного штаба центрального военного совета (ЦВС) КНР генерал Лю Чжэньли во время видео-конференц-связи с председателем объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом Чарльзом Брауном сообщил, что США должны соблюдать осторожность в словах и поступках и уважать суверенитет Китая. Генерал напомнил, что вопрос принадлежности Тайваня является сугубо внутренним делом Китая, что исключает какое-либо вмешательство извне.

20 декабря телеканал NBC News со ссылкой на трех американских чиновников сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин рассказал президенту США Джо Байдену на саммите в Сан-Франциско о планах воссоединения Тайваня с материковой частью страны. Собеседники поделились, что китайская сторона планирует получить контроль над островом мирным путем, а не силой.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.