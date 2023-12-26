В Омской области три человека погибли в пожаре в частном доме
В Омской области в пожаре в частном доме, расположенном в СНТ «Березовая роща», погибли три человека. Об этом во вторник, 26 декабря, сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Огонь охватил дом и веранду по всей площади, обрушилась кровля. Мать с одним ребенком успела эвакуироваться. К сожалению, бабушка с двумя детьми погибли», ― говорится в сообщении ведомства.
Пожар распространился на площади 40 кв. м. Его ликвидировали 25 огнеборцев и семь единиц техники МЧС.
Ранее, 25 декабря, в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что в 2023 году на территории страны произошло 350 тыс. пожаров, которые унесли жизни 7,2 тыс. человек. При этом более 26 тыс. человек были спасены из огня.