Глава Крыма Аксенов: ВСУ совершили атаку в районе Феодосии, порт оцеплен

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку в районе Феодосии, из-за чего пришлось оцепить территорию порта. Об этом в ночь на 26 декабря сообщил в Telegram-канале глава Республики Крым Сергей Аксенов.

По его словам, на месте атаки произошел пожар, но его уже локализовали.

«Произведена вражеская атака в районе Феодосии. Территория порта оцеплена. На данную минуту детонация прекратилась, пожар локализован. На месте работают все профильные службы. Жители нескольких домов будут отселены», — написал глава Крыма своем Telegram-канале.

Аксенов добавил, что на месте работают профильные службы.

Ранее, 21 декабря, в Минобороны России сообщили, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила ракету ВСУ над Азовским морем. Попытка киевским режимом ракетной атаки была пресечена около 15:00 мск.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются атаковать территорию России на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года.