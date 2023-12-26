Китай запустил на орбиту еще четыре спутника проекта «Тяньму-1»

Четыре метеорологических спутника в рамках проекта «Тяньму-1» были запущены с космодрома Центра космических запусков Цзюцюань в понедельник, 25 декабря, в 9:00 по пекинскому времени (4:00 мск). Об этом сообщило китайское издание Sina со ссылкой на Shangguan News.

«Тяньму-1» — группа малогабаритных спутников, предназначенных для сбора и передачи информации о состоянии атмосферы Земли. Они были разработаны Китайской корпорацией аэрокосмической науки и промышленности. В этот раз на свои орбиты направились спутники под порядковыми номерами 11, 12, 13 и 14.

По данным журнала «Новости космонавтики», до конца года планировалось запустить 24 спутника этой модели. Однако сейчас предполагается, что до начала 2024 года на орбите могут оказаться 18 устройств, если состоится запуск еще одной ракеты-носителя со следующими четырьмя спутниками, запланированный на 27 декабря.

Спутники на запланированные орбиты доставит ракета-носитель «Куайчжоу-1А». Она предназначена для перемещения грузов до 300 кг и используется для вывода в космос низкоорбитальных спутников за счет своей высокой точности навигации. Для ракет-носителей семейства «Куайчжоу» этот запуск стал 28-й по счету миссией.

Ранее, 6 декабря, сообщалось, что в Китае успешно прошел запуск спутника для тестирования интернет-технологий. Старт ракеты-носителя Jielong-3 проводился с морской платформы в Южно-Китайском море.

Перед этим, 19 ноября, Китайское управление пилотируемой космонавтики заявило о намерении запустить в 2024 году четыре космические миссии. Так, на орбитальную станцию «Тяньгун» направятся по меньшей мере два пилотируемых («Шэньчжоу-18» и «Шэньчжоу-19») и два грузовых корабля («Тяньчжоу-7» и «Тяньчжоу-8»).

12 ноября управление программы пилотируемых полетов КНР сообщило, что космический грузовик «Тяньчжоу-5» установил мировой рекорд после стыковки с орбитальной станцией чуть более чем через два часа после запуска с космодрома. В ходе этой миссии впервые удалось осуществить автономное быстрое сближение и стыковку за два часа.

В августе Китай осуществил запуск спутника дистанционного зондирования Земли Gaofen-12-04. Его будут использовать в геодезии и проектах городского планирования, сообщила китайская корпорация аэрокосмической науки и техники в соцсети WeChat.