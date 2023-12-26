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Бойцы «Ахмата» уничтожили двух наемников ВСУ из Колумбии на артемовском направлении

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Бойцам спецназа Вооруженных сил (ВС) РФ «Ахмат» на артемовском направлении в зоне проведения спецоперации удалось уничтожить двух наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Колумбии во время взятия блиндажа. Об этом 26 декабря рассказывает командир штурмового отряда «Ахмата» с позывным Шустрый.

Как отметил военнослужащий, пятеро российских спецназовцев во время проведения разведки обнаружили блиндаж. Внутри него скрывались четыре украинских бойца, двое из них ― наемники из Колумбии. Российские военные уничтожили двух колумбийцев и одного украинца в процессе взятия блиндажа.

«Нам нужна была информация, что у них происходит, и нам интересно было, где и какие позиции. Мои ребята запрыгнули, взяли этого пленного, это был вэсэушник», ― цитирует «РИА Новости» Шустрого.

По словам российского спецназовца, на этом направлении «Ахмат» не в первый раз сталкивается с наемными солдатами ВСУ, в числе которых как колумбийцы, так и афроамериканцы.

Эту же информацию подтвердил украинский военнопленный Никита Афанасьев. Он отметил, что часто наблюдал в рядах ВСУ военных «не славянской внешности».

«Когда мы прикомандировались к 241-му киевскому батальону ВСУ, у них увидели, что ходят явно не славянской внешности военнослужащие. Мы спросили, нам сказали, что это наемники-колумбийцы, воюют наемники просто за деньги. <...> Ребята рассказывали, что в основном к ним отношение не сильно хорошее, потому что они наемники, просто пришли за деньги, никакой нет идеи ― и отношение соответствующее», ― заявил Афанасьев.

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10 декабря журнал Military Watch Magazine сообщил, что ВСУ вынуждены вербовать иностранных наемников из-за огромных потерь после своего неудачного контрнаступления. Отмечается, кто кроме вербовки иностранных наемников в странах Европы всё чаще призывают к ужесточению политики в отношении отправки мужчин призывного возраста обратно на Украину.

До этого, 1 декабря, в Минобороны РФ рассказали об уничтожении российскими мотострелками нескольких иностранных наемников в районе Угледара в Донецкой Народной Республике (ДНР). Уточнялось, что участие в боевых действиях иностранцев подтвердилось данными радиоперехвата и объективного контроля.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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