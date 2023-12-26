Стоматолог назвала самые вредные для зубов сладости в новогоднем подарке

Любые сладости в большом количестве вредят зубам, однако наибольшую опасность в новогоднем подарке несут карамельки и ириски. Об этом 26 декабря в беседе с «Газетой.Ru» рассказала детский стоматолог «СМ-Стоматология» Людмила Шемякина.

«Если говорить о вреде для зубов, то в первую очередь это те сладости, которые липнут к зубам и долго находятся во рту, — карамельки, ириски, леденцы и т.д. Они сильнее других сладостей способствуют развитию кариеса. Поэтому класть их в новогодний подарок ребенку я бы не советовала», — заявила врач.

По ее словам, вреден также молочный шоколад, так как в нем много сахара и других добавок. Если выбирать наполнение в подарок ребенку из различных видов сладостей, стоматолог посоветовала обратить внимание на натуральный мармелад, пастилу и горький шоколад — они наиболее «безопасные».

При этом, как отметила Шемякина, практически любые сладости вредны не только для зубов, но и для всего организма в целом. Она напомнила, что десерт — это лишь дополнение к основной пище, но не ее замена, и посоветовала соблюдать меру.

Ранее, 15 декабря, врач-стоматолог Алексей Антипенко рассказал, что самый серьезный вред зубной эмали наносят сладкие и кислые продукты. Но лучше чистить зубы через 20–30 минут после употребления такой пищи. Он порекомендовал людям, которые очень любят сладкое и не могут от него отказаться, не употреблять такие продукты хотя бы на постоянной основе.

20 ноября Светлана Трифонова перечислила последствия затягивания с лечением кариеса. В частности, если вовремя не вылечить кариес, в зубе образуется обширное поражение и может даже дойти до того, что он станет полым внутри, у него будут разрушены стенки. Такой зуб уже может не получиться спасти.