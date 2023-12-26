Реклама
Прямой эфир
Мир
Уилан потребовал от Байдена прикладывать больше усилий для его освобождения
Мир
Первые украинские пилоты истребителей F-16 завершили начальную подготовку в Британии
Армия
Бойцы «Ахмата» уничтожили двух наемников ВСУ из Колумбии на артемовском направлении
Армия
Группировка «Восток» сорвала пять попыток ротации ВСУ на южнодонецком направлении
Мир
СМИ рассказали об участии погибшего генерала КСИР в поставках оружия «Хезболле»
Общество
В семи субъектах РФ потребность в работниках выросла более чем на 50%
Мир
ФБР расследует угрозы в адрес отстранивших Трампа от праймериз судей штата Колорадо
Мир
На Украине выразили беспокойство по поводу российской разработки роев дронов
Мир
СМИ сообщили о создании США «преступной банды» для присвоения активов РФ
Экономика
Проход по биометрии в метро четырех городов РФ планируют к запуску в 2024 году
Экономика
Передача биометрии из банков в ЕБС завершена на 80%
Мир
В защиту Жерара Депардье выступили 50 деятелей культуры Франции
Экономика
Центробанк увидел риски в наращивании госдолга России
Мир
Трамп пожаловался на испорченное «жуликоватым и некомпетентным» Байденом Рождество
Мир
Нетаньяху назвал дерадикализацию палестинцев условием мира в секторе Газа
Сюжет:

Военные хирурги извлекли осколок из сонной артерии военнослужащего и спасли ему жизнь

0
Фото: Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военные хирурги группировки войск «Запад» провели уникальную микрохирургическую операцию по извлечению осколка из сонной артерии военнослужащего, который был ранен во время выполнения боевых задач на купянском направлении спецоперации. Минобороны РФ 26 декабря сообщило подробности и показало работу врачей.

По этапу эвакуации пациент поступил к хирургам узлового госпиталя с осколочными ранениями и травмами, и его жизни грозила смертельная опасность. Врачи смогли провести сложнейшую операцию на шее бойца. Как говорят профессора медвузов, шея человека — минное поле, так как на ней расположено большое количество черепных нервов и критически важных для жизни человека сосудов.

«Провели операционное вмешательство по поводу жизнеугрожающего отсроченного повреждения. На предыдущем этапе диагностирована пульсирующая гематома, в том числе с помощью ангиографии. В настоящий момент цель оперативного вмешательства в том, чтобы пульсирующая гематома не приобрела характер фатального внутреннего и других видов кровотечения. Подобная операция возможна при блестящем знании не только нормальной анатомии, но и вариантной анатомии ветвей наружной сонной артерии. В данном случае это будет перевязка наружной сонной артерии», — пояснил один из врачей бригады в операционной.

Операция прошла успешно. Благодаря профессионализму военных хирургов жизни пациента теперь ничего не угрожает — осколок извлекли, кровотечение убрали. Состояние пациента не вызывает опасений. После выздоровления военнослужащий пройдет курс реабилитации.

По словам кардиохирурга Ислама Раджабова, важно было найти причину кровотечения. Так как больной поступил со слепым осколочным ранением, причем во время перевязки у него развилось наружное кровотечение, пациента срочно перевели в операционную. Врачи обнаружили и извлекли маленький осколок, который угрожал жизни военнослужащего.

«В мирное время эта операция была бы уникальной. Сейчас же такие операции попадаются частенько. Каждый день спасаем жизни и здоровье наших военнослужащих», — сказал кардиохирург.

«Дроны-камикадзе действуют роями. С рассвета до заката»
Угрозы с неба и работа врачей военно-полевых госпиталей — в репортаже «Известий» с артемовского направления

15 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе телемоста с предприятиями и социальными объектами компании «РЖД» отметил, что медики, работающие в зоне специальной военной операции по защите Донбасса, проявляют чудеса героизма, мужество и высокий профессионализм.

24 октября корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин рассказал, что российские врачи провели уникальную операцию и спасли бойца СВО, которому осколок от кассетного снаряда попал прямо в сердце. Операция проводилась на работающем органе: осколок «намагнитили» и успешно извлекли из сердца пациента.

23 сентября Минобороны РФ показало, как военные врачи и медицинский персонал Западного военного округа проводят операции, оказывают медпомощь и эвакуируют раненых вертолетами армейской авиации. Врачи из подземной операционной рассказали, как спасают жизни в необычных условиях.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023