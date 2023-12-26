Военные хирурги извлекли осколок из сонной артерии военнослужащего и спасли ему жизнь

Военные хирурги группировки войск «Запад» провели уникальную микрохирургическую операцию по извлечению осколка из сонной артерии военнослужащего, который был ранен во время выполнения боевых задач на купянском направлении спецоперации. Минобороны РФ 26 декабря сообщило подробности и показало работу врачей.

По этапу эвакуации пациент поступил к хирургам узлового госпиталя с осколочными ранениями и травмами, и его жизни грозила смертельная опасность. Врачи смогли провести сложнейшую операцию на шее бойца. Как говорят профессора медвузов, шея человека — минное поле, так как на ней расположено большое количество черепных нервов и критически важных для жизни человека сосудов.

«Провели операционное вмешательство по поводу жизнеугрожающего отсроченного повреждения. На предыдущем этапе диагностирована пульсирующая гематома, в том числе с помощью ангиографии. В настоящий момент цель оперативного вмешательства в том, чтобы пульсирующая гематома не приобрела характер фатального внутреннего и других видов кровотечения. Подобная операция возможна при блестящем знании не только нормальной анатомии, но и вариантной анатомии ветвей наружной сонной артерии. В данном случае это будет перевязка наружной сонной артерии», — пояснил один из врачей бригады в операционной.

Операция прошла успешно. Благодаря профессионализму военных хирургов жизни пациента теперь ничего не угрожает — осколок извлекли, кровотечение убрали. Состояние пациента не вызывает опасений. После выздоровления военнослужащий пройдет курс реабилитации.

По словам кардиохирурга Ислама Раджабова, важно было найти причину кровотечения. Так как больной поступил со слепым осколочным ранением, причем во время перевязки у него развилось наружное кровотечение, пациента срочно перевели в операционную. Врачи обнаружили и извлекли маленький осколок, который угрожал жизни военнослужащего.

«В мирное время эта операция была бы уникальной. Сейчас же такие операции попадаются частенько. Каждый день спасаем жизни и здоровье наших военнослужащих», — сказал кардиохирург.

15 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе телемоста с предприятиями и социальными объектами компании «РЖД» отметил, что медики, работающие в зоне специальной военной операции по защите Донбасса, проявляют чудеса героизма, мужество и высокий профессионализм.

24 октября корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин рассказал, что российские врачи провели уникальную операцию и спасли бойца СВО, которому осколок от кассетного снаряда попал прямо в сердце. Операция проводилась на работающем органе: осколок «намагнитили» и успешно извлекли из сердца пациента.

23 сентября Минобороны РФ показало, как военные врачи и медицинский персонал Западного военного округа проводят операции, оказывают медпомощь и эвакуируют раненых вертолетами армейской авиации. Врачи из подземной операционной рассказали, как спасают жизни в необычных условиях.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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