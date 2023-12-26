СМИ сообщили о создании США «преступной банды» для присвоения активов РФ

США создали «преступную банду» для присвоения российских активов. Об этом в понедельник, 25 декабря, сообщает портал Sohu.

«США позарились на 300 млрд зарубежных активов России и в самом деле решили сколотить настоящую преступную банду, чтобы украсть их. Подобный способ добычи денег, можно сказать, практически самый дорогостоящий и провальный», — говорится в материале портала.

По мнению автора статьи, американский президент Джо Байден опирался на капитал Европы, разжигая конфликт России и Украины. И это, по его мнению, стало одним из самых роковых стратегических промахов Вашингтона.

Как сообщала газета The New York Times, цитата из которой приводится в тексте Sohu, Соединенные Штаты обратились к западным партнерам, чтобы обсудить, как можно скорее «захватить» замороженные активы России, оставшиеся в Великобритании, Франции, Германии, Италии, Канаде и Японии.

Ранее, 20 декабря, издание Financial Times сообщило о предложении США легализовать изъятие замороженных российских активов путем признания западных стран пострадавшими от конфликта на Украине. Авторы инициативы назвали решение о передаче активов РФ якобы пострадавшим и особо пострадавшим от нее странам законным.

В ответ на это министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в случае конфискации РФ примет симметричные ответные меры.

Страны Запада ужесточили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе. Вскоре в Евросоюзе утвердили решение о заморозке активов ЦБ.